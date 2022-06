Trotz Gerichtsurteil

Acura Gesundheitszentrum in Pforzheim: Streit um Räumung reißt nicht ab

Kehrt das Acura Gesundheitszentrum an den ehemaligen Standort in der Pforzheimer Habermehlstraße zurück? Nach dem Urteil des Oberlandesgerichts will das Ehepaar Metzler zumindest mit dem Fitnessstudio wieder in die ehemaligen Räume. Das lehnt der Vermieter aber kategorisch ab.