„Wir sind glücklich, dass wir wieder am Werk sind“, sagt Sigrid Metzler, Geschäftsführerin des Gesundheitszentrums, im Gespräch mit dieser Redaktion. Rund drei Wochen nach der Umbaugenehmigung der Stadt für das ehemalige Bader-Gebäude in der Adolf-Richter-Straße im Brötzinger Tal erfolgte die Bauabnahme.

Am Donnerstag hat Metzler dann den ersten Rezeptpatienten zur Krankengymnastik in den neuen Räumen begrüßt. Der Patient lobte die großzügigen Räume und dass es mehr Parkmöglichkeiten gibt als in der Habermehlstraße, wo sich das Gesundheitszentrum bis zum 1. Februar befand.

Wie berichtet, wurde die Räumung nach Streitigkeiten mit dem Vermieter gerichtlich angeordnet. Das Landgericht Karlsruhe entschied anschließend, dass die Räumung rechtens war, weil es zu keinem neuen Mietvertrag zwischen Metzlers und dem Vermieter gekommen war. Dagegen hat Bernd Metzler Berufung eingelegt. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts steht noch aus.

Streit mit dem Vermieter um die Sauna des Acura Wagner Gesundheitszentrums

Geräte und Gegenstände, die nach der Räumung von einer Spedition eingelagert wurden, sind inzwischen im neuen Domizil im Brötzinger Tal, so Metzler. Um einige unbewegliche Sachen wie eine Sauna, Lampen, Regale, eine Telefon- und Musikanlage geht der Streit mit dem Pforzheimer Vermieter, der namentlich nicht genannt werden will, aber weiter. Metzlers werfen ihm vor, die Sachen, die ihr Eigentum seien, einzubehalten. Auf Nachfragen reagiere er nicht. Daher wollen sie die Herausgabe einklagen.

Im Brötzinger Tal wollen Metzlers nun den Neuanfang wagen. Fast alle der 70 Mitarbeiter seien an Bord geblieben, so Metzler. Einen Stolperstein gebe es allerdings: Der Zuweiser für Patienten habe die Unterlagen des Gesundheitszentrums zwei Monate lang nicht bearbeitet, so Metzler.

Das bedeute, dass Kassenpatienten vorerst nicht bedient werden können. Termine könnten jedoch ab sofort wieder ausgemacht werden. Das Zentrum bietet Therapie und ambulante Rehabilitation. Das Fitnessstudio im Gesundheitszentrum, das seit November geschlossen ist, soll geöffnet werden, sobald Corona es zulässt.

Nächster Umzug für das Acura Wagner Gesundheitszentrum kann sich noch verschieben

In der Planung ist außerdem der Umzug ins endgültige Domizil, das ehemalige Bader-Gebäude in der Maximilianstraße. Eine Baugenehmigung zum 30. Juni 2022 sei beantragt, so Sigrid Metzler. Es könne jedoch sein, dass sich der Umzug, der für Mitte des nächsten Jahres geplant war, noch verschiebt, weil in den vergangenen Monaten viel Zeit, Geld und Energie in den Umzug ins Brötzinger Tal gesteckt worden sei, so die Geschäftsführerin.