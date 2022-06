AfD-Bundessprecher Chrupalla wirbt in Pforzheim für seine Wiederwahl

AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla kämpft vor dem Bundesparteitag um seinen Posten. In Pforzheim wurde ihm dafür jetzt der rote Teppich ausgerollt.

Von der Hochburg des Ostens in die Hochburg des Südwestens: Nirgends war die AfD bei der zurückliegenden Bundestagswahl stärker als in Sachsen. Dort holte die Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, als stärkste Kraft 24,6 Prozent der Stimmen.

Soweit kam es in Baden-Württemberg nicht. Das beste Ergebnis erreichte die AfD mit 13,5 Prozent in Pforzheim, wo man im Gemeinderat die zweitstärkste Fraktion stellt.

Die Stadt an der Enz hat sich Bundessprecher Tino Chrupalla jetzt ausgesucht, um kurz vor dem Bundesparteitag im sächsischen Riesa für seine Wiederwahl zu werben. Seine Botschaft: „Mein Anspruch als Bundessprecher ist es, die AfD auch im Westen stark zu machen.“ Der Pforzheimer Landtagsabgeordnete Alfred Bamberger sekundiert: „Die Wahlergebnisse im Osten müssen ein Ansporn für Pforzheim sein, die müssen wir holen.“

Der Kreisverband Pforzheim/Enzkreis rollte Chrupalla für seinen innerparteilichen Wahlkampf am Dienstagabend den roten Teppich aus. Rund 100 Zuhörer kamen in den Kleinen Saal des Congresscentrums Pforzheim (CCP). Mitten in der Rede der lokalen Fraktionschefin Diana Zimmer betritt Chrupalla den Saal.

Beifall kommt auf. Wenig später erfüllt der Bundessprecher und Bundestagsfraktionschef etliche Fotowünsche der Besucher. Bamberger wünscht Chrupalla alles Gute für die Wiederwahl. Hier gibt es kein Wort zu Gegenkandidaten für den Sprecherposten, kein Wort der Kritik nach etlichen Wahlniederlagen, und schon gar nicht am weiteren Rechtsdrift der Partei in den vergangenen Jahren.

Für Gegenstimmen muss man vor das CCP schauen. Dort hat die Antifa eine Protestveranstaltung mit rund 70 Teilnehmern organisiert. Außer einzelnen Wortscharmützeln mit Besuchern der AfD-Veranstaltung verläuft der Aufzug aus polizeilicher Sicht unauffällig. Die Teilnehmer werfen der AfD in Sprechchören und auf Bannern unter anderem Rassismus und Frauenfeindlichkeit vor. Dass der Hallenbetreiber in Stuttgart den Vertrag für den AfD-Landesparteitag mit Verweis auf Proteste der linken Szene und die Belastung der Polizei kündigte, schreibt sich die Antifa als Erfolg zu.

Markus Frohnmaier nennt die Außenministerin „ein bisschen dumm“

Den Ball nehmen die AfD-Politiker im Saal auf. Bamberger sagt: „Wenn Terroristen oder potenzielle Terroristen einen Einfluss auf das öffentliche Leben nehmen, sind wir nicht mehr in der Demokratie, sondern bewegen uns in Richtung Anarchie.“

Neben Bamberger teilen auch Zimmer und vor allem der stellvertretende Landesvorsitzende Markus Frohnmaier aus. Frohnmaier bezeichnet die Bundesregierung als „asozial“ und wegen des Umgangs mit Steuergeldern als „Räuberbande“, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nennt er „ein bisschen dumm“ und erntet dafür Gelächter und Gegröle.

Dagegen inszeniert sich Chrupalla zurückhaltender. Ehe auch er gegen andere Parteien austeilt, widmet er sich rund 15 Minuten dem Zustand der AfD. Er beschwört Zusammenhalt und innerparteiliche Disziplin. „Wir haben gute Themen, die müssen wir gemeinschaftlich vertreten. Die Diskussion muss intern stattfinden.“ Das sei das Erfolgsrezept in Sachsen. „Diejenigen, die permanent stänkern, müssen wir markieren, damit klar ist, dass mit ihnen keine Zusammenarbeit möglich ist, weil sie der Partei schaden“, sagt Chrupalla.

Chrupalla spricht auch über den Weg seiner Partei an die Macht. Man dürfe sich nicht bei CDU und FDP anbiedern, um anschlussfähig zu sein, und brauche Geduld. „Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir in Regierungsverantwortung kommen“, sagt Chrupalla. Zunächst geht es für ihn aber um die innerparteiliche Macht. Der Bundesparteitag beginnt an diesem Freitag.