Potenzial ist groß

Agentur für Arbeit will in Pforzheim Beschäftigte auf Helferebene zu Fachkräften ausbilden

Das Potenzial in der Region ist groß: In Pforzheim und dem Enzkreis arbeiten aktuell etwa 4.600 Beschäftigte auf Helferebene, die noch keine Ausbildung haben. Das will die Agentur für Arbeit ändern.