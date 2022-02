Aggressiver Mann greift am Pforzheimer Bahnhof Zugbegleiterin an

Ein 38-Jähriger ist am Donnerstagabend am Pforzheimer Hauptbahnhof auf eine Zugbegleiterin losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete die Frau den Täter gegen 19 Uhr, wie er in den Zug einstieg. Für den Mann galt jedoch bereits ein Hausverbot, weswegen er eigentlich nicht in den Zug durfte.

Die Zugbegleiterin ging auf den Mann zu und forderte ihn auf, den Zug zu verlassen. Darauf reagierte der 38-Jährige sehr aggressiv, er attackierte die Frau und stieß sie gewaltsam von sich. Auch nach Verlassen des Zuges ging er nochmals auf die Zugbegleiterin los, bevor er sich schließlich vom Gleis entfernte.

Die alarmierten Beamten trafen den Mann noch im Bahnhof an und kontrollierten ihn.

Später meldete sich eine weitere Zugbegleiterin und berichtete, dass der Mann am selben Tag nicht zum ersten Mal auffällig geworden war. So habe er wenige Stunden zuvor in einer Bahn der Linie RB 17a, die zwischen Pforzheim und Karlsruhe verkehrt, einen anderen Fahrgast mit Pfefferspray bedroht.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach diesem Geschädigten.