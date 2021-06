Aktionstag in Pforzheim: Das Leben kehrt in die City zurück

Politiker, Vertreter des WSP und Gastronomen sind mit dem Aktionstag am Samstag in Pforzheim zufrieden: Es war spürbar mehr los in der Fußgängerzone, und die Stimmung wirkte gelöst.

Neue Inzidenzwerte, neue Lage, neuer Schwung: Das Leben ist am Wochenende in die Pforzheimer Innenstadt zurückgekehrt. Ein Hauch von Normalität war dort zu spüren – mit Blick auf die weiteren Lockerungen einerseits, andererseits aber auch dank eines Aktionstags der Stadt: Busfahren war am Samstag im Stadtgebiet kostenlos und auch beim Parken gab es Vergünstigungen.

Es war der erste von insgesamt vier Aktionstagen in diesem Sommer und er hat offenkundig Wirkung auf viele Besucher gehabt, die am Samstag trotz Hitze in großer Zahl unterwegs waren.

Das freue ihn sehr, bemerkt Michael Hertl, als Fachbereichsleiter beim WSP (Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim) zuständig unter anderem für die Innenstadtentwicklung. Gemeinsam mit Isabell Prior, Leiterin des Tourismusmarketing, war er in der Fußgängerzone unterwegs.

Zum Einsatz kam dabei das jüngst erst angeschaffte Erlebnisrad, quasi ein mobiler Stand auf zwei Rädern, mit vielen Informationen über die Stadt. „Wir haben wirklich viele Leute, die zu uns kommen und uns sagen, wie gut sie die Aktion finden“, erzählt Hertl.

Einige von ihnen waren sogar das erste Mal seit langer Zeit wieder in der Innenstadt unterwegs. Genau das war es auch, was man erreichen wollte.

Pforzheim in den Blickpunkt der Menschen bringen

Es gehe darum, das „Erlebnis Einkaufen und Gastronomie“ wieder in den Blickpunkt der Menschen zu bringen – flankierend gewissermaßen zu den weiteren Öffnungsschritten, die dieser Tage auch in Pforzheim anstehen.

Noch bedurfte es am Samstag Test, Impfung oder Genesung, die bekannten 3G eben, doch schon nächste Woche wird sich das ändern, ist Hertl mit Blick auf die Zahlen sicher. „Aber auch wenn es heute noch mit Einschränkung gehen muss, sind es trotzdem viele, die sich schon auf die Normalität freuen.“

Entsprechend entspannt und gelöst nahm er die Stimmung unter den Menschen wahr, die in Pforzheim unterwegs waren. Praktisch alle seien nett und freundlich gewesen. „Für Freibadwetter ist das wirklich eine gute Frequenz hier“, bemerkt Hertl und Prior ergänzt: „Viele fragen uns auch, was es denn Neues gibt.“ Den digitalen Stadtspaziergang etwa fänden viele interessant.

Unterwegs in der Innenstadt sind an diesem Tag auch Lokalpolitiker gewesen: CDU-Stadtrat Andreas Sarow beispielsweise. „Ich bin jetzt seit zwei Stunden hier und total begeistert“, beschreibt er seine Stimmungslage mit Blick auf die gut gefüllte Innenstadt. „Das ist wirklich eine Atmosphäre, die man lange nicht hatte.“

Wenn Pforzheim etwas anbietet, dann nehmen die Leute das an. Andreas Sarow, CDU-Stadtrat

Dass die Freiheit nach und nach zurückkehre, das spüre man schon, betont Sarow, der zudem überzeugt ist: „Wenn Pforzheim etwas anbietet, dann nehmen die Leute das an.“ In Rathausnähe hat sich zudem Bürgermeisterin Sibylle Schüssler über Arbeiten von Studenten zum Thema Nachhaltigkeitsziele informiert. Auch sie teilt diese Einschätzung.

„Es ist eine gute Stimmung hier“, beschreibt sie ihre Eindrücke, mahnt mit Blick auf die Delta-Variante aber auch, dass man sich trotzdem nicht zu früh in Sicherheit wiegen und diesen „Black Swan“ am Horizont unterschätzen sollte. „Deswegen halte ich sehr viel von Masken und Abstand.“

Nicht alle Besucher haben in der Corona-Krise Masken auf

Mit der notwendigen Vorsicht zurück in die Normalität: was sich Schüssler erhofft, wird am Samstag großteils gelebt. Nicht alle haben jedoch Masken auf und nicht alle wissen, ob sie dazu überhaupt noch verpflichtet sind, weiß Serena Meduri vom Eiscafé Casal. „Viele sind unsicher und fragen uns, ob man in der Fußgängerzone noch eine tragen muss.“

Öffnungsstufe in Pforzheim Ab sofort gilt auch in Pforzheim die Öffnungsstufe drei. Dafür musste die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 pro 100.000 Einwohner liegen. Das ist geschafft. Seit Sonntag, 0 Uhr, dürfen sich deshalb wieder mehr Menschen in privatem Rahmen treffen. Im Einzelhandel entfällt nicht nur die Testpflicht, auch Terminvereinbarungen sind nun nicht mehr nötig. Die Gastronomie darf zudem im Innenbereich bis 1 Uhr und im Außenbereich entsprechend den regulären, gebietsabhängigen gesetzlichen Sperrzeiten öffnen. Auch im Wildpark werden ab sofort keine Tests mehr verlangt. Sollten sich die Inzidenzwerte weiter positiv entwickeln und fünf Tage in Folge unter 35 liegen, dann könnte dort in dieser Woche schon die maximale Besucherzahl auf 800 erhöht werden. In der Fußgängerzone gilt weiterhin die Maskenpflicht, sofern der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Die Hinweisschilder sollen allerdings entfernt werden.

Und trotzdem spürt sie selbst kurz vor den Lockerungen eine weiterhin hohe Bereitschaft der Menschen, sich testen zu lassen, um ein wenig Normalität zu genießen. „Es ist ganz selten, dass sie sagen, sie haben keine Lust dazu.“ Positiv wertet sie zudem, dass die Leute umsonst parken und Bus fahren durften, weil genau solche Aktionen eben sichtbar dazu beitragen, die Innenstadt zu beleben.

Vielleicht, regt sie an, könne man das ja jetzt jeden Samstag machen, so wie früher. „Da war die Stadt immer voll.“ Geplant ist das seitens der Stadt derzeit zwar nicht; zumindest dreimal wird es im Sommer aber noch möglich sein: am 3. Juli, 31. August und 4. September sind nämlich ähnliche Aktionstage geplant.