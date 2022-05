Alarm in Pforzheimer Santander-Bank löst Polizeieinsatz aus

Ein Alarm in der Santander-Bank hat am Dienstagabend für den Einsatz mehrerer Polizeibeamte in der Pforzheimer Innenstadt gesorgt.

In der Filiale der Santander-Bank in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim gab es am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr einen Alarm.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, überprüften daraufhin mehrere Beamte das Bankgebäude von innen und von außen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich vor der Bank vorübergehend für Fußgänger gesperrt.

Bei der Überprüfung der Bank stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte und der Polizeieinsatz wurde beendet.