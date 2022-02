Am frühen Sonntagmorgen

Alkoholfahrt in Pforzheim führt zu Führerscheinentzug

Unter Alkohol war am frühen Sonntagmorgen ein 41-jähriger Autofahrer in Pforzheim unterwegs. Eine Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord unterzog den Fahrer um 4.06 Uhr in der Heinrich-Wieland-Allee einer Verkehrskontrolle.