Alkoholisiert am Steuer: 18-Jährige überfährt Verkehrsinseln in Pforzheim

Zwei Verkehrsinseln hat eine alkoholisierte Fahrerin am Freitag überfahren. Die 18-Jährige musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

Am frühen Freitagmorgen hat eine alkoholisierte 18-jährige Autofahrerin zwei Verkehrsinseln überfahren und ein Verkehrszeichen beschädigt. Gegen 02.45 Uhr bog die junge Frau offenbar zu schnell von der Wurmberger Straße in die Tiergartenstraße ab, so das Polizeipräsidium Pforzheim.

Dabei überfuhr sie zwei Verkehrsinseln und beschädigte ein Verkehrszeichen. Das Auto hatte einen schweren Schaden und musste abgeschleppt werden. Die Polizeibeamten führten einen Alkoholvortest durch. Er zeigte ein Ergebnis von über einem Promille. Die Frau musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und die Polizeibeamten beschlagnahmten ihren Führerschein. Die 18-Jährige erwartet zudem eine Anzeige.