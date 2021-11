Alkoholisierter Autofahrer prallt gegen geparktes Fahrzeug in Pforzheim

Ein 32-jähriger Autofahrer hat am Montagabend in Pforzheim in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Er prallte gegen ein parkendes Fahrzeug und verursachte damit einen Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 32-jähriger Autofahrer am Montag gegen 22.45 Uhr in der Pforzheimer Oststadt in Richtung Innenstadt unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit, der nassen Straße und seiner offensichtlichen Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er prallte gegen ein auf dem rechten Gehweg geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das parkende Auto etwa sechs Meter verschoben. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Die Beamten vor Ort stellten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest, weshalb ein Alkoholvortest durchgeführt wurde. Dieser ergab knapp anderthalb Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Die Beamten behielten seinen Führerschein ein.