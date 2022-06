Ab Samstag darf in der Pforzheimer Innenstadt wieder vier Wochen lang nach Herzenslust musiziert werden: Bei der Neuauflage der Klavier-Mitmachaktion „Spiel mich! PF“ werden an 13 Stationen Klaviere stehen, die nur darauf warten, gespielt zu werden – egal ob vom Profi oder vom hoffnungsvollen Nachwuchstalent. Jeder darf sich spontan an eines der Instrumente setzen und loslegen.

Bereits bei der Premiere von „Spiel mich! PF“ 2019 war die Resonanz sehr positiv. Diese Aktion habe das Zeug zum Dauerbrenner, zur festen Tradition, die es eigentlich schon gewesen wäre, wenn Corona nicht dazwischen gefunkt hätte, sagt Oliver Reitz, Direktor des Wirtschaft- und Stadtmarketing Pforzheim (WSP).

„Wir haben gemerkt, dass es für dieses Format durchaus Raum und Nachfrage in Pforzheim gibt.“ Vor allem viele jüngere Menschen hätten damals den Mut gehabt, sich ans Klavier zu setzen und andere zu unterhalten. „Das hat uns dann ermutigt, an diesem Format festzuhalten“, betont Reitz bei einem Pressegespräch am Dienstag.

Aktion soll junge Menschen an die Musik heranführen

„Spiel mich! PF“ sehe man ohnehin auch als „Beitrag, junge Menschen an die Musik heranzuführen“ – auf eine ebenso niederschwellige wie elegante Weise. Nicht zuletzt deshalb steht diese Aktion auch auf der persönlichen Hitliste der Lieblingsformate des WSP-Direktors „ganz weit oben“.

Und nicht nur bei ihm ist das so. Auch bei den beteiligten Musikhäusern steigt die Vorfreude auf die Neuauflage. „Für uns alle, die Musik lieben, ist es ein Traum, dass es wieder stattfindet“, betont Karlheinz Pfeiffer vom Musikhaus Schlaile. Das sonnige Wetter am Dienstag sieht er dabei als gutes Omen: „Wenn wir wieder vier Wochen so wunderschönes Wetter haben wie heute, dann haben wir gewonnen“, so Pfeiffer.

Alle können mitmachen, egal woher sie kommen und egal welchen Alters. Frank Steinbrecher, Music-City-Inhaber

Zumal die Klavier-Mitmachaktion auch ein Zeichen der Inklusion sei, ergänzt Music-City-Inhaber Frank Steinbrecher. „Ich freue mich, dass die erste Ukrainerin schon gesagt hat, dass sie auch mitspielt.“ Das entspreche ganz der Philosophie dieses Formats. „Alle können mitmachen, egal woher sie kommen und egal welchen Alters“, sagt Steinbrecher.

13 Klaviere sind über die ganze Innenstadt verteilt

Die Klaviere sind über die ganze Innenstadt verteilt – von der WSP-Tourist-Information über die Schlössle-Galerie bis zu Thalia, Café Roland und der Musikschule. Sie werden während der Öffnungszeiten der jeweiligen Betriebe draußen stehen, kündigt Michael Hertl, Fachbereichsleiter Innenstadt beim WSP, an.

Eröffnet wird die Aktion an diesem Samstag um 11 Uhr auf einer Bühne in der Fußgängerzone, direkt vor der Galeria Karstadt Kaufhof. Mit dabei sind unter anderem Nachwuchskünstler sowie Jonas Gavriil und Liedermacher Roland Bliesener, der auch den „Spiel mich! PF“-Song geschrieben hat. Während der gesamten vier Wochen gibt es ein abwechslungsreiches Begleitprogramm.

Dieses reicht vom Aktionstag des Jugendgemeinderats bis zum Auftritten der Penthouse-Jazzband und des TonArt Chors Pforzheim. „Wir werden eine tolle Atmosphäre in der Stadt haben“, ist Hertl überzeugt.