Ältere Frau verletzt sich in Pforzheim schwer nach Sturz im Bus

Eine 82 Jahre alte Frau ist am Mittwochmorgen in Pforzheim in einem Bus gestürzt und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, stieg die ältere Dame gegen 14.50 Uhr an der Station „Breslauer Straße“ in den Bus ein.

Beim wieder Anfahren des Buses fiel die Dame, welche an noch nicht auf ihrem Platz saß, um, und zog sich hierbei Verletzungen am Kopf zu. Ein gerufener Rettungswagen brachte die 82-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter (0 72 31) 1 86 31 11 in Verbindung zu setzen.