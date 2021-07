Mehrere kurze Gastspiele: Schwund an Pforzheimer Amtsleitern

Der Leiter des Pforzheimer Grünflächen- und Tiefbauamts ist in der Endauswahl für eine Bürgermeisterstelle in Ludwigsburg. Sollte Stefan Auer sich durchsetzen, wäre die Stelle nach nur drei Jahren wieder vakant. Außerdem bekäme die vierte von sieben Dienststellen im Baudezernat eine neue Leitung.

Die kurzen Gastspiele im Pforzheimer Rathaus häufen sich. Nach Thorsten Graf, der vier Jahre an der Spitze des städtischen Gebäudemanagements stand, zieht es nun den Leiter des Grünflächen- und Tiefbauamts weg aus der Stadt.

Stefan Auer will nach drei Jahren in Pforzheimer Diensten Bürgermeister in Ludwigsburg werden, heißt es aus informierten Kreisen.

Der Landschafts- und Freiraumplaner ist zusammen mit vier Konkurrenten in der Endauswahl für das dortige Baudezernat, wird weiter kolportiert. Die Entscheidung soll am 28. Juli im Gemeinderat von Ludwigsburg fallen. Von Auer selbst gibt es keine Stellungnahme zu dem Vorgang.