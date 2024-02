Bei der letzten Wahl trat Gemeinderat Andreas Sarow noch für die CDU an. Jetzt hat er eine eigene Liste für die Kommunalwahl zusammengestellt und ist als Spitzenkandidat dabei.

Nach einer rekordverdächtigen halben Stunde war der Architekt und Künstler Andreas Sarow offiziell Spitzenkandidat der nach ihm benannten Liste für die Gemeinderatswahl. Bei der Gemeinderatswahl 2019 erreichte er noch auf der CDU-Liste Rang drei.

Jetzt möchte er mit eigener Liste bei der Kommunalwahl antreten und wohl wissend, dass es schwer wird, Fraktionsstärke erreichen: drei Sitze.

Die Sarow-Liste ist divers in jede Richtung: Frauen, Männer, Alter, Berufe, Migrationshintergrund. Am Montagabend wurden die 40 Kandidierenden gewählt.

Uns verbindet, dass wir alle an das Potenzial der Stadt glauben. Andreas Sarow

Sarow zeigte sich stolz auf das breite Spektrum der unterschiedlichen Personen: „Uns verbindet, dass wir alle an das Potenzial der Stadt in ihrer Attraktivität und Lebensqualität glauben und Pforzheim voranbringen wollen“.

Die Liste sei ein unparteiisches, gesellschaftliches Angebot an die Wähler, „liberal und kreativ“. Wobei kreativ nicht zwingend als künstlerisch verstanden wird, sondern das Unternehmerische umfasst und das Kreative, das andere Denkweisen aufnimmt.

Pforzheims Zentrum gilt das besondere Augenmerk

Entscheidend sei die Identität einer Stadt. Dafür stehe die Marke, „der Spirit“. Sarow will „die Stadt wie eine Marke im Sinne von Identität betrachten“ und „anders denken“.

Pforzheim hat Pfunde: drei Flüsse, die Hochschule, das Kulturangebot. 90 Prozent seien da. „Zehn Prozent fehlen“.

Eine Stadt entwickle sich immer aus dem Zentrum heraus, dem gelte das besondere Augenmerk. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus: geografische Lage, Situation der Innenstadt, Verkehr, Sport und Freizeit, Kultur, Familien und Studentenstadt.

Diese Kernthemen sollen die ersten Plätze der Sarow-Liste repräsentieren.

Auf dem ersten Listenplatz steht Stadtrat Sarow für Stadtentwicklung, Kunst und Kultur im öffentlichen Raum.

Die Industriekauffrau, im Einkauf Schmuck bei Chopard, Alexandra Mona Wolf (zweiter Platz) steht für die familienfreundliche Stadt und den Wandel vom Schmuck zur Feinmechanik.

Roland Wahl will den Hochschulstandort in allen Facetten aufzeigen

Roland Wahl (dritter Platz) will den Hochschulstandort in allen Facetten aufzeigen. Er ist Professor an der Fakultät Technik der hiesigen Hochschule.

Für Landwirtschaft und Nachhaltigkeit steht die Agrarwissenschaftlerin und Nachhaltigkeitsmanagerin Stephanie Gronow-Schubert (vierter Platz).

Das Thema Design und Gründerkultur vertritt der Start-up Gründer und Sportswear-Designer von Morotai, Ahmed Rafy (fünfter Platz).

Für Gastronomie und Dienstleistung steht Trang Huynh (sechster Platz). Sie ist Kosmetikerin und zusammen mit Duc Duy Huynh (Platz 34) Besitzerin des Restaurants „Oh Zoe“, wo die Nominierungsversammlung stattfand.

Annalisa Müller (siebter Platz) und Susanne Gastiger-Müller (Platz 17) vom Reformhaus Eden repräsentieren den Einzelhandel in der Fußgängerzone.

Rudolf Siegle (achter Platz) ist Gründer und Geschäftsführer des Umweltdienstleisters „wir.kiste.kreis.“. Als selbstständiger Künstler steht der Ballermannsänger Pepe Palme auf Listenplatz 14.

Bis zur Wahl bleiben 16 Wochen. Bis dahin will die Sarow-Liste einen Leitfaden erarbeiten. Unternehmen besuchen. Ideen zusammentragen, wie Pforzheim tickt und was man ändern kann.