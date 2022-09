Tat vom 22. März

Bluttat am Pforzheimer Waisenhausplatz: Was passiert nach Tumulten im Gerichtssaal?

Freispruch am Landgericht in Karlsruhe: Angehörige des Getöteten am Waisenhausplatz in Pforzheim reagieren empört. Ein Auftritt mit unklaren Folgen.