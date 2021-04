Angst vor der Notbremse: Wie ist die Stimmung bei Pforzheims Händlern?

Herbe Einschränkungen im Enzkreis trüben das Ostershopping in der Goldstadt. Die betroffenen Händler und Dienstleister kritisieren die Politik - während draußen der fast normale Osterwahnsinn tobt

Shopping an Karsamstag

Drei Wochen war das Nagelstudio von Sonja Amatore in Birkenfeld geöffnet. Nun muss sie es wieder schließen. „Natürlich regt mich das auf“, sagt sie. „Es ist einfach unfair. Und ich verstehe es nicht.“

Denn wie Amatore geht es nun allen Betreibern von Studios im Enzkreis, ganz egal, ob es um Nägel geht, Massage, oder ums Solarium. Nachdem an Karfreitag die Inzidenz im Landkreis um Pforzheim zum dritten Mal in Folge über 100 lag, greift die Notbremse. Somit ist Amatore wieder zurück ist im Zuschau-Modus. Generell schwangen am Samstag die Sorgen und Ängste beim letzten Shopping-Tag vor Ostern mit.

Buchkunden verteilen sich in Birkenfeld besser