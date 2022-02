Antifa-Aufzug in Pforzheim eskaliert: Polizei verstärkt Großaufgebot

Ein Aufzug der Antifa in Pforzheim ist am Abend eskaliert. Nachdem die Polizei die Demonstranten daran hinderte, die Sperrung zur Fackelmahnwache auf dem Wartberg zu durchbrechen, wurden Böller geworfen.

Am Jahrestag der Pforzheimer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg versuchten Demonstranten aus dem linken Spektrum zur Stunde eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen und in Richtung einer Fackelmahnwache von Rechtsextremisten auf dem Wartberg zu gelangen. Die Polizei hinderte sie daran.

Die Vertreter der Antifa schirmten sich mit Bannern und Regenschirmen ab. Aus ihrer Menge wurden mindestens zweimal Böller auf die Polizisten geworfen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

Die Polizei verstärkte daraufhin ihr Großaufgebot. Nach mehr als zehn Minuten beruhigte sich die Lage zunächst.

Sicherheitskonzept hat die Lage bereits berücksichtigt

Die Versammlungsbehörde der Stadt Pforzheim ordnete die Auflösung der an dieser Stelle unangemeldet Versammlung an. Das teilte die Polizei per Lautsprecherdurchsage mit. Noch machen die Teilnehmer aber keine Anstalten, die Stelle zu räumen.

Die Polizei will einzelne Personen aus der Menge ziehen und Personalien feststellen. Aktuell hat die Polizei Demonstranten im vorderen Teil des Zugs eingekesselt und vom hinteren Teil getrennt.

Angemeldet und genehmigt war die Demo nur bis zu einer Straßenkreuzung gut hundert Meter weiter unten. Alljährlich verstoßen die Teilnehmer dagegen. Das ist im Sicherheitskonzept von Stadt und Polizei berücksichtigt. Schon in der Vergangenheit kam es gelegentlich dennoch zu Unruhen.

Die Fackelmahnwache des vom Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextremistisch eingestuften „Freundeskreis Ein Herz für Deutschland“ ist inzwischen beendet. Für die Vertreter der Antifa dürfte es dagegen noch ein längerer Abend werden. Ein Polizeisprecher schätzt, dass es rund zwei Stunden dauern wird, bis alle Personalien festgestellt sind.

Die Polizei beobachtet die Lage unter anderem per Hubschrauber und Drohne aus der Luft.