Anwalt eingeschaltet: 94-jährige, von Covid-19 genesene Pforzheimerin verlangt sofortige Impfung

Wer schon einmal Covid-19 hatte, der wird vorerst nicht gegen das Coronavirus geimpft. So wird es von vielen Seiten kommuniziert, so einfach erscheint die Regel. Betriebsarzt Kai Reichard allerdings sieht das anders – und möchte nun auf dem Rechtsweg Klarheit.

Es geht um seine Mutter, 94 Jahre alt und Bewohnerin des Seniorenzentrums Paul Gerhardt in Pforzheim-Brötzingen. Die war vom Ausbruch im Heim Anfang des Jahres betroffen, hatte die Krankheit aber überstanden. Aufgrund des Ausbruchs war das Seniorenzentrum das letzte im Stadtgebiet, zu dem ein mobiles Impfteam geschickt wurde.

Geimpft wurden aber nur diejenigen Anwohner und auch Pfleger, bei denen die Krankheit noch nicht ausgebrochen war. So weit, so normal, möchte man meinen. Anwalt Joachim Becker, der Reichards Mutter vertritt, sieht das allerdings anders. „Die Frau müsste sofort geimpft werden“, sagt Becker, und zwar per Eilantrag.