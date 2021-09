Warnstreik im Einzelhandel: Notbesetzung in Kaufhäusern

In mehreren Kaufhäusern und Geschäften in Karlsruhe und Pforzheim kommt es an diesem Freitag zu Einschränkungen durch einen Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. Betroffen sind unter anderem Kaufhof und Karstadt sowie Primark und H&M.

Arbeitskampf im Einzelhandel: Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für diesen Freitag Beschäftigte in Pforzheim und Karlsruhe zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind Verdi zufolge unter anderem Galeria Karstadt Kaufhof in Pforzheim, Kaufland am Mühlkanal, Kaufland Oststadt, Kaufland Calw.

In Karlsruhe werden den Angaben zufolge Primark, Galeria Karstadt Kaufhof und H&M im ECE bestreikt.

Die zentrale Streikversammlung ist in Pforzheim bei Galeria Kaufhof geplant. Auf der Kundgebung werde der Verdi-Verhandlungsführer Bernhard Franke zu den Streikenden sprechen.

„Die Umsätze im Handel laufen gut, die Beschäftigten im Handel haben in den letzten 1,5 Jahren unter schwierigsten Bedingungen einen super Job gemacht, da lassen wir uns jetzt nicht mit Almosen abspeisen“, so Thomas Schark, Gewerkschaftssekretär für den Bereich Handel in Pforzheim und Karlsruhe.

Das ist von den Arbeitgebern nicht der Respekt, den die Beschäftigten gerade in der Pandemie verdient haben. Bernhard Franke, Verdi-Verhandlungsführer

Der Protest der Streikenden richte sich gegen das aktuelle Tarifangebot der Arbeitgeber, das für 36 Monate Entgelterhöhungen von insgesamt 5,4 Prozent vorsieht. Verdi fordert für eine Laufzeit von zwölf Monaten Erhöhungen der Löhne und Gehälter um 4,5 Prozent plus 45 Euro.

Nicht einmal der Inflationsausgleich für Beschäftigte?

Bislang fanden drei Verhandlungen in der laufenden Tarifrunde Einzelhandel statt; der vierte Verhandlungstermin ist am 16. September für Baden-Württemberg in Korntal-Münchingen.

„Die Beschäftigten im Einzelhandel sind stinksauer, für ihre gute Arbeit sollen sie nicht einmal den Inflationsausgleich bekommen. Das ist von den Arbeitgebern nicht der Respekt, den die Beschäftigten gerade in der Pandemie verdient haben“, erklärte Bernhard Franke von Verdi laut Mitteilung.

