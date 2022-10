Auch die Pforzheimer Eisenbahnfreunden sind von steigenden Energiekosten betroffen

Es darf gegruschtelt werden: Über 20.000 Bücher und andere Medien warten beim Büchermarkt auf Abnehmer. Sie stammen aus Spenden und Wohnungsauflösungen und werden zum Preis von zwei Euro pro Kilo verkauft. Ab Donnerstag, 27. Oktober, bauen Mitglieder den Markt im Bahnhofsgebäude auf. Dabei sortieren die Helfer die Bücher in Kategorien von Krimis bis Kochbuch. Der Markt findet am 5. November (13 bis 19 Uhr), 6. November (10 bis 17 Uhr) und am 7. und 8. November (jeweils von 16 bis 20 Uhr) statt.

Geld und Arbeit investiert: Die Eisenbahnfreunde haben das Bahnhofsgebäude Ende der 1980er Jahre als Ruine übernommen und zu einem Schmuckstück ausgebaut. Rund 70.000 Arbeitsstunden und 750.000 Euro haben die Mitglieder in Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt bisher investiert. Viel Geld floss auch in den Ausbau der Güterhalle, die der Verein vor über 20 Jahren dazugekauft hat.

Neuer Vorstand: Bei ihrer Mitgliederversammlung im Juni haben die Eisenbahnfreunde Michael Drexler zum neuen Vorsitzenden gewählt. Gründungsmitglied Otto Seyfried trat nicht mehr an und wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Rüdiger Baumann ist Vize-Vorsitzender, Andreas Richter Schriftführer und Martin Jourdan Kassier. Beisitzer sind Frank Reinmann, Horst Rothfuß und Andreas Orso.