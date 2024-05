Die Vision von der Pforzheimer Westumfahrung reicht Jahrzehnte zurück. An diesem Montag wird ein wichtiges Stück Wirklichkeit. Im Beisein von Politprominenz wird der neue Arlingertunnel freigegeben.

Schon am Nachmittag gibt es dann eine direkte Verbindung von der A8 zur B294. Das soll die Innenstadt merklich entlasten. Wir haben Fakten zum wichtigen Pforzheimer Projekt zusammengestellt.

Pforzheim hatte in der Vergangenheit keine Westumfahrung. Wer von der A8-Anschlussstelle Pforzheim-West beispielsweise in die größeren Enzkreisgemeinden Keltern oder Birkenfeld, weiter in den Schwarzwald oder aber ins Gewerbegebiet Brötzinger Tal fahren wollte, musste erst mal über die B10 auf der Wilferdinger Höhe ein mehr oder weniger großes Stück in die Stadt fahren. Über eine Westtangente soll das deutlich einfacher und schneller möglich sein. 2012 wurde der erste Teil fertiggestellt: die Anbindung der A8-Anschlussstelle an die B10. Seit April 2019 steht die Fortsetzung Richtung Süden bis zur Dietlinger Straße (L 562). Jetzt folgt Teil drei: Der neue Tunnel setzt die Westtangente unter dem Höhenrücken des Stadtteils Arlinger hindurch bis zur Wildbader Straße (B294) fort. Zuletzt rechnete man im Tunnel seitens des zuständigen Regierungspräsidiums Karlsruhe mit 16.000 Autos am Tag bis 2030. Ganz am Ende muss die Westtangente damit übrigens nicht sein. Es gibt Pläne für eine Weiterführung bis zur B463 im Nagoldtal. Doch dafür wäre unter anderem ein Tunnel unter dem Sonnenberg nötig – und noch viel politischer Wille.