Auf der A8 beginnen am Mittwoch Bauarbeiten zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West. Grund sind Schäden in der Fahrbahn. Es werden Staus erwartet.

Die Bauarbeiten erstrecken sich auf einen etwa 800 Meter langen Abschnitt bei Steinig - dieser liegt zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West. Laut einer Mitteilung der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest muss dort die schadhafte Fahrbahndecke erneuert werden.

Zunächst wird ab diesem Mittwoch ab etwa 20 Uhr die baustellenbedingte Verkehrsführung eingerichtet. Ab diesem Zeitpunkt stehen im Bereich der Baustelle in Fahrtrichtung Stuttgart nur noch zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Ebenso muss der Parkplatz „Steinig“ für die Dauer der Arbeiten gesperrt werden.

Fahrbahn in Richtung Karlsruhe ist nicht betroffen

Die Fahrbahn von Stuttgart in Richtung Karlsruhe ist von den Arbeiten nicht betroffen und bleibt dreispurig befahrbar.

Die Arbeiten in Richtung Stuttgart beginnen ab Dienstag, 4. Oktober. Dabei werden die beiden oberen Asphaltschichten erneuert Mit der Fertigstellung wird Mitte November gerechnet.

Stauwarnanlage soll Unfallgefahr verringern

Da über die Bauzeit hinweg für die Verkehrsteilnehmer nur zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart zur Verfügung stehen, werden mobile Stauwarnanlagen aufgebaut. Diese warnen die Autofahrer frühzeitig bei einem erhöhten Verkehrsaufkommen und einer möglichen Rückstaugefahr durch die Verengung von drei auf zwei Fahrstreifen. So soll Verkehrsunfällen an den Stauenden entgegenwirkt werden.