Auferstehungsfeier: Nach zwei Jahren Zwangspause feiern Christen wieder auf dem Wallberg in Pforzheim

Es ist für diejenigen, die sich zu früher Stunde auf den Pforzheimer Wallberg begeben, jedes Mal ein ganz besonderes Erlebnis, Ostern mit den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne zu begrüßen.

Diese Tradition wird von den in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Gemeinden Pforzheim organisierten Kirchen seit vielen Jahren gelebt. Allerdings wurde sie zuletzt durch die Pandemie unerwartet ausgebremst, ehe sie an diesem Wochenende wieder aufgenommen werden konnte.

2020 und 2021 musste man auf die gemeinsame Auferstehungsfeier am Morgen verzichten, bemerkt Jutta Wiedmann, ehrenamtliche Geschäftsführerin bei der Arbeitsgemeinschaft christlicher Gemeinden Pforzheim.

Beim ersten Mal, als sich das Coronavirus gerade in Deutschland ausbreitete und man die Folgen noch nicht sicher abschätzen konnte, sei es von vorneherein klar gewesen, dass die Auferstehungsfeier unter diesen Bedingungen nicht stattfinden könne. Im vergangenen Jahr dagegen sah es lange so aus, als wäre es wieder möglich. Die Planungen liefen bereits, ehe wenige Tage zuvor erneut die Absage erfolgte.

In den Kirchengemeinden hätten zu diesem Zeitpunkt noch unterschiedlich strenge Corona-Vorschriften bestanden, weiß Wiedmann. Erst in diesem Jahr konnte man deshalb wieder an die frühere Tradition anknüpfen. Lediglich der Hinweis auf dem Liedblatt, dass man auf ausreichend Abstand zu den anderen Mitfeiernden achten möge, erinnerte am Sonntag noch daran, dass die Pandemie auch in diesem Frühjahr noch nicht ganz ausgestanden ist.

Mehr als hundert Besucher auf dem Wallberg

Noch bevor die Sonne aufging, waren die ersten Besucher gegen sechs Uhr morgens bereits auf dem Wallberg oben. Warme Kleidung, Jacken und Mützen schützten sie vor den noch relativ kühlen Außentemperaturen. Die Atmosphäre sei entspannt gewesen und viele hätten sich rund um die eigentliche Auferstehungsfeier angeregt unterhalten, fasst Wiedmann die Stimmung unter den deutlich über hundert Besuchern zusammen.

Wiedmann selbst zeigte sich angetan von dem Moment, als die Dämmerung wich und die ersten Sonnenstrahlen die kurze Feier eingeleitet haben. „Der Anfang ist immer, dass man gemeinsam auf diesen Moment wartet“, erklärt sie.

Und auch aus Sicht von Dekanin Christiane Quincke – sie gestaltete die Feier gemeinsam mit Pastor Hans Martin Renno und Dekanatsreferent Tobias Gfell - war dieser Augenblick ein „sehr inniger Moment“. Das Gebet in vier Himmelsrichtungen sei „besonders schön und stimmig“ gewesen und auch das Osterevangelium habe „etwas sehr Dichtes“ gehabt, so Quincke.

Die Teilnehmer seien zudem sehr dankbar für die Osterandacht gewesen. „Vielleicht auch gerade, weil sie durchaus auch die letzten zwei Jahre gekommen sind, aber eben dann keine geistliche Begleitung hatten“, so Quincke.

Das war erst an diesem Sonntagmorgen wieder möglich, an dem auch gemeinsam gesungen wurde – mit musikalischer Unterstützung des Bläserkreis der Neuapostolischen Kirche, des evangelischen Posaunenchors Buckenberg-Haidach und des Posaunenchors der evangelisch-methodistischen Kirche Pforzheim.