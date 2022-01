Essen „to go“

Essenspakete für Bedürftige: Lange Schlange zum Auftakt der Pforzheimer Vesperkirche

Mit einem Gottesdienst hat am Sonntag die 23. Pforzheimer Vesperkirche begonnen. Bis 13. Februar geben die Helfer täglich rund 400 Essen an Bedürftige aus. Wegen Corona können die Besucher allerdings auch in diesem Jahr nicht in der Stadtkirche verweilen.