Auftakt nach Maß: Pforzheimer Bierbörse mit zwei Schlägen eröffnet

Die Stimmung ist gut und die vielen Menschen, die schon zum Auftakt der inzwischen neunten Bierbörse auf den Pforzheimer Marktplatz gekommen sind, warten auf den Fassanstich.

Erstem Bürgermeister Dirk Büscher (CDU) wird am späten Donnerstagvormittag die Ehre zuteil: „Ich muss es mit links machen. Mit rechts wird das definitiv nicht klappen“, sagt er noch und verweist auf das „eigene Risiko für die Umstehenden“, sollte das Bier spritzen.

Schließlich ist bei diesen Fassbieranstichen schon manches passiert. Einmal hat sogar der Hammer nicht gehalten „und der Kopf ist weggeflogen“, erzählt Büscher. Dieses Mal versagt das Werkzeug nicht und der Bürgermeister kommt seiner Aufgabe professionell nach: Zwei Schläge braucht er nur, dann kann das Bier auch schon in die Gläser fließen und die Bierbörse ist offiziell eröffnet.

Sonnenschein und wahre Fans auf dem Marktplatz

Dass zum Auftakt keine Vatertagsgruppe auf dem Marktplatz zu sehen ist, kommt bei Veranstalter Bernd Noll gut an. „Das heißt: Es sind richtige Bierbörsen-Fans, die hierhergekommen sind“, schwärmt er bei seiner Begrüßung. Dazu strahle die Sonne vom Himmel. „Schöner geht’s einfach nicht nach den langen Wochen, als es kalt war und wir gefroren haben.“

Es sind richtige Bierbörsen-Fans, die hierhergekommen sind. Bernd Noll, Veranstalter der Pforzheimer Bierbörse

Daran mag in dem Moment keiner der bereits zahlreichen Besucher mehr denken, die schon zum Auftakt auf dem Marktplatz sind und dafür ein besonderes Geschenk erhalten haben: die ersten 250 wurden zum kostenlosen Weißwurstfrühstück eingeladen, bevor DJ Markus und die Partyband „Radspitz“ für gute Laune auf dem Platz sorgten.

Für die perfekte Stimmung auf und vor der Bühne soll auch in den kommenden Tagen gesorgt sein, verspricht Noll. Sowohl am Freitag als auch am Samstag gibt es für alle Bierliebhaber Live-Musik, wobei der Auftritt von „Cover up“ am Samstag mittlerweile schon zur Tradition geworden ist. „Die kommen hier aus der Region und ziehen unglaublich viele Leute an“, sagt Noll, der mit der Bierbörse gerne in Pforzheim zu Gast ist.

Besucherwachstum über die Jahre hinweg

„Vom Ambiente her passt das wunderbar und wir haben ja auch ein tolles Publikum hier“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das hat sich jedes Jahr ein bisschen gesteigert und selbst der Sonntag ist mittlerweile gut besucht.“ Das liegt nicht zuletzt an der Auswahl der Bierbrauer, die mit ihren Ständen vertreten sind, darunter in diesem Jahr auch wieder das große Schiff als optische Attraktion.

Zwischen vielen bekannten Gesichtern finden sich auch neue Teilnehmer wie eine Privatbrauerei aus der Nähe von Chemnitz. „Das ist eine uralte Brauerei, die ein total leckeres Schwarzbier hat, die bei uns in der Region aber gar nicht bekannt ist.“

Sie zu entdecken lohnt sich für Bierfreunde ebenso, wie der Besuch beim Bierkraftwagen oder beim Probieren eines leckeren Kölsch.

Pforzheimer Lebensqualität

Viele haben das bereits am Donnerstag getan. „Das Publikum strömt auf dem Marktplatz. Es ist Leben da. So soll es sein“, resümiert Büscher. „Da solche Feste immer vom Wetter abhängig sind und es in den nächsten Tagen schönes Wetter geben soll, gehe ich davon aus, dass die Bierbörse bis einschließlich Sonntag sehr gut besucht sein wird.“

Das sei dann nicht zuletzt das, was „echte Lebensqualität in der Stadt ausmacht“.