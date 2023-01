Gastronomie im Wandel

Aus Bellini wird Cassetta: Umbauarbeiten an der Enzpromenade in Pforzheim laufen

In der Pforzheimer Gastoszene tut sich was: Veränderungen stehen im Volksbankhaus und im ehemaligen „Bellini“ an der Enzpromenade an. Eine Traditionsküche musste dagegen aufgeben.