Stellwerksstörung am Pforzheimer Hauptbahnhof behoben

Beim Pforzheimer Hauptbahnhof ist am Mittwochmittag ein Stellwerk der Deutschen Bahn ausgefallen. Im Bahnverkehr von und nach Karlsruhe kam es am Mittwochnachmittag zu Verspätungen und Zugausfällen. Die Störung ist inzwischen behoben.

Die Stellwerksstörung zwischen Pforzheim und Remchingen dauerte von 12.50 bis 15 Uhr, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Die Ursache sei unbekannt. „Wir mussten zur Sicherheit den Lokführern die Freigabe schriftlich erteilen. Dadurch konnten weniger Züge verkehren.“

In der Zeit war ein IC mit rund 30 Minuten Verspätung unterwegs. Zwei IRE von Go Ahead wurden über Bruchsal umgeleitet, der Halt in Pforzheim, Mühlacker und Remchingen entfiel also.

Auch die S-Bahn-Linien 5 und 6 der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) waren betroffen. Sprecherin Sarah Fricke erklärte: „Ein bisschen was geht auf der Strecke, aber weil nach unseren Informationen ein Gleis wegfällt, werden einige Fahrten ausfallen müssen.“

Die Strecke der S6 nach Bad Wildbad sei frei. Dennoch kam es auf der Linie S6 zu Problemen, sofern die Züge von Karlsruhe kommend durchgekoppelt waren. Laut Bahn hatten die S-Bahnen während der zweistündigen Störung im Schnitt rund zehn Minuten Verspätung.