„Ausrotten“ ist ein sehr eindeutiger Begriff. Hochschulprofessorin Silke Helmerdig, Lena Hetzel, ehemalige Studierende an der Fakultät für Gestaltung, und all die anderen Beteiligten an der Ausstellung „Das dritte Geschlecht“ wissen, wo sie stehen, als die E-Mail mit der Drohung eingeht beim Alfons-Kern-Turm, dem A.K.T. in Pforzheim.

Kurator Janusz Czech spricht von einem „fast schon faschistischen Ton“. Es ist die erste unmittelbare Resonanz auf die Auseinandersetzung mit Geschlechtsidentitäten, die heute gemeinhin als „divers“ bezeichnet werden.

Die Ausstellung selbst hat noch kaum begonnen, als der verbale Angriff eingeht. „Das war schon sehr heftig“, sagt Janusz Czech. Kurz darauf wird ein Riss im Stadtbild sichtbar, den der Kurator als Reaktion auf die Auseinandersetzung mit Geschlecht, Geschlechtszuordnung und Geschlechtsempfinden sieht.