Auto brennt bei einer Tankstelle in Pforzheim

Wegen einem technischen Defekt hat ein Auto an einer Tankstelle in Pforzheim gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Karlsruher Straße musste für die Löscharbeiten aber gesperrt werden.

Am Freitagabend hat ein Auto auf dem Gelände einer Tankstelle in der Karlsruher Straße in Pforzheim gebrannt. Schuld war wohl ein technischen Defekts im Motorraum, teilt die Polizei mit.

Gegen 19 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Mitarbeiter der Tankstelle hatten zuvor den Brand mit Feuerlöschern bekämpft. Die Löscharbeiten wurden durch Kräfte der Pforzheimer Feuerwehr übernommen und beendet.

Karlsruher Straße war zum Teil gesperrt

Durch den Brand entstand laut Polizei am Auto ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Während der Löscharbeiten musste ein Fahrstreifen der Karlsruher Straße gesperrt werden.