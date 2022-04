Spektakulärer Unfall

Auto kracht in Pforzheim-Würm durch den Gartenzaun: Anwohner fordern Tempolimit

Ein spektakulärer Unfall hat sich kürzlich in der Würmtalstraße in Pforzheim ereignet: Ein Auto krachte durch einen Gartenzaun. Anwohner fordern seit Jahren ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde. Warum das nicht so einfach ist.