Im Mai 2020 rammte in Heimsheim ein Porsche-Fahrer einen Golf. Dem war ein Zoff auf der A8 hervorgegangen. Das Gericht verurteilte den Fahrer in erster Instanz zu neun Monate auf Bewährung. Bei der Berufungsverhandlung gab es wilde Ausreden von beiden Seiten.

Auch nach der Berufungsverhandlung bleibt das Ramm-Manöver eines Porsche-Fahrers ein Rätsel.

Fest steht, dass es am 18. Mai 2020 auf der A8 zum Zoff kam. Nach der Abfahrt der Streithähne in Heimsheim legte der Streit an Tempo noch zu.

Und auch im Gericht ging der Wettkampf weiter: Im Rennen um den unwahrscheinlichsten Tathergang überbieten sich Angeklagter und Opfer mit kuriosen Aussagen.