Ein Auto stand in Pforzheim zwei Tage lang in der Nagold. Mehrere Bergungsversuche scheiterten. Einsatzkräfte hatten mit mehreren Hindernissen zu kämpfen.

Ein Auto ist am Samstagabend im Pforzheimer Stadtteil Dillweißenstein in die Nagold gerollt. „Es ist möglich, dass der Betroffene es einfach nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert hatte“, erklärt Polizeisprecher Jürgen Wagensommer gegenüber dieser Redaktion.

Heißt: Weder war die Handbremse angezogen noch war ein Gang eingelegt. So geriet das unbesetzte Auto in Bewegung und rollte dann die Böschung hinunter.

Das Ereignis schlug bei der Polizei um 19.50 Uhr als Kleinstunfall auf. „Es wurde gleich geprüft, ob Betriebsstoffe auslaufen oder die Gefahr droht, dass das passieren könnte. Aber das wurde ausgeschlossen“, versichert Wagensommer.

Bergungsversuche in der Nagold scheitern: Unterboden saß auf Steinen auf

Das Auto war zwar komplett im Flussbett, doch wegen des niedrigen Wasserstands waren nur die Vorderreifen im Wasser. Die Hinterreifen standen auf einem Stein. Dass auch der Unterboden auf mehreren Steinen aufsaß, verkomplizierte die Sache nun allerdings beträchtlich. Mehrere Bergungsversuche scheiterten. Der Reihe nach:

Erster Versuch: Der erste Ansatz war es, dass Feuerwehr oder Abschleppdienst das Auto aus der Nagold ziehen. Doch die Einsatzkräfte sahen die Gefahr, dass die Ölwanne aufreißen könnte und dann doch Öl in die Nagold austreten könnte. „Das wollte man natürlich vermeiden“, erklärt Wagensommer.

Zweiter Versuch: Eine Abschleppfirma kam mit dem großen Kranwagen. Das Auto sollte am langen Teleskoparm aus der Nagold gehoben werden. Gut zwei Stunden nach dem Unfall war es soweit. Doch auch der Versuch mit dem Kran scheiterte. Zwischen Straße und Fluss stehen große Bäume mit stabilen Ästen. Der Kran kam nicht hindurch.

Auch das THW kann das Auto nicht bergen

Dritter Versuch: Polizei und Feuerwehr bestellten das Technische Hilfswerk. Eine Lösung brachte auch das nicht. So richtig war niemand bestrebt, um Mitternacht noch alte und womöglich geschützte Bäume zu schneiden, und das Auto in der Dunkelheit zu bergen. Die Beteiligten vor Ort gingen davon aus, dass das Auto weder eine Behinderung noch eine Gefahr darstellte und vertagten die Bergung auf Montag. Da war es nach viel Hin und Her bereits 1 Uhr in der Nacht zum Sonntag.

Vierter Versuch: „Am Sonntagmittag hat der Halter selbst versucht, sein Auto mit einem Seil aus dem Wasser zu ziehen“, schildert Polizeisprecher Wagensommer. Das habe man ihm untersagt, eben wegen der Gefahr, dass die Ölwanne aufreißen könnte. Die Stelle wurde nun mit Flatterband abgesperrt.

Schließlich klappt die Bergung relativ einfach

Fünfter und letzter Versuch: Am Montagvormittag rückte erneut die Abschleppfirma an. Bei Licht und nach vorangegangenen Absprachen ging nun alles leichter. „Wir haben das Auto unterlegt und rausgezogen“, sagt Berndt Hudelmaier, Geschäftsführer der Firma Schirdewan, die mit ihrem entsprechenden Fuhrpark häufig nach Unfällen im Raum Pforzheim hilft. Unter anderem arbeitete man mit Holzpaletten.

Um 11.17 Uhr meldete das Umweltamt der Stadt, dass das Fahrzeug „problemlos“ aus der Nagold herausgezogen werden konnte.