Auto überschlägt sich mehrmals bei Unfall in Pforzheim

Ein Fahrzeug hat sich bei einem Autounfall in Pforzheim mehrmals überschlagen. Wieso es zu dem Vorfall kam, ist noch nicht abschließend geklärt.

Ein 24-Jähriger ist mit seinem Auto in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 24 Uhr von der Unteren Wilferdinger Straße in Fahrtrichtung Westen in der Pforzheimer Nordstadt abgekommen. Nach Angaben der Polizei kollidierte das Fahrzeug mit einer Schutzplanke sowie einem Laternenmast und überschlug sich dabei mehrmals. Das Auto landete schließlich auf dem Dach mitten auf der Fahrbahn.

Wieso der Autofahrer von der Straße abkam, ist noch nicht bekannt. Der 24-Jährige und sein Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und konnten selbstständig das Auto verlassen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 25.000 Euro.