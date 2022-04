Baustelle im Enztal

A8 bei Pforzheim wird erneut gesperrt: Droht ein Verkehrschaos in der Innenstadt?

Am Wochenende steht die nächste Sperrung der Autobahn 8 an, bei Niefern-Öschelbronn und zwischen Kieselbronn und Eutingen werden zwei Brücken abgerissen. Was bedeutet das für die Autofahrer und Anwohner?