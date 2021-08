Zeugen gesucht

Unbekannte entwenden Auto in Pforzheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in der Max-Kassube-Straße in Pforzheim ein weißer Opel Adam gestohlen worden. Erste Hinweise deuten auf zwei junge Männer hin. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen.