Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat sich ein Autofahrer hinzugezogen, als er am Montagmittag auf der Landstraße 354 von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 14.40 Uhr ein 63-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Landstraße von Haiterbach kommend in Richtung Unterschwandorf, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Durch das Unfallgeschehen zog sich der Fahrer Verletzungen zu und wurde für die weitere Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde unter Zuhilfenahme eines Krans von der Unfallstelle abgeschleppt.

Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Fahrbahn zeitweise gesperrt

Die Unfallstelle musste laut der Polizei bis circa 16 Uhr für die Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung der Fahrbahn gesperrt bleiben.

Das Polizeirevier Nagold hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu melden.