Autofahrer gefährdet Fußgänger in Pforzheim

Ein Autofahrer hat am Montagmittag zwei Fußgänger in Pforzheim gefährdet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Wie die Polizei mitteilte, liefen die beiden 30-jährigen Fußgänger am Montag gegen 15.20 Uhr über einen Zebrastreifen in der Dillsteiner Straße in Pforzheim.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen näherte sich ein schwarzes Auto von der Bleichstraße und fuhr hupend auf die beiden zu. Erst kurz vor den Fußgängern kam das Auto zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls.