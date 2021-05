Autofahrer in Pforzheim missachtet Vorfahrt und verletzt sich leicht

Ein 33 Jahre alter Mann hat am Donnerstag in Pforzheim die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet und einen Unfall verursacht. Durch die Kollision verletzte sich der 33-Jährige leicht.

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Pforzheim am Donnerstagmittag. Wie die Polizei erklärt, fuhr ein 33 Jahre alter Autofahrer gegen 15.30 Uhr in der Bertholdstraße Richtung Hohenzollernstraße.

An der Kreuzung missachtete der Mann offenbar die Vorfahrt einer 55 Jahre alten Autofahrerin und kollidierte mit ihr. Dabei verletzte sich der Unfallverursacher leicht. Sein Fahrzeug musste die Polizei anschließend abschleppen lassen.