Autofahrer in Pforzheim-Büchenbronn stark alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Mit etwa zwei Promille war ein Autofahrer am Freitagabend in Pforzheim-Büchenbronn unterwegs. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen.

Mit rund zwei Promille ist ein 59 Jahre alter Mann in Pforzheim-Büchenbronn aus dem Verkehr gezogen werden. Der Fahrer fiel am Freitagmorgen kurz nach 7 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf der Landesstraße 562 einem Verkehrsteilnehmer auf, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Als der Fahrer im Bereich einer Tankstelle in Büchenbronn anhielt, konnte er von den herbeigerufenen Polizeibeamten auf seine Fahrtüchtigkeit hin überprüft werden. Ein Atemalkoholvortest bestätigte vor Ort die Fahruntauglichkeit des 59-Jährigen. Er musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

Bis auf weiteres darf er kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.