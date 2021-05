Autofahrer kollidiert mit Radfahrer in Pforzheim

Ein 69-jähriger Autofahrer hat am Montag einen Unfall in Pforzheim verursacht. Dabei verletzte sich ein 47-jähriger Radfahrer leicht.

Ein 69-jähriger Opel-Fahrer fuhr gegen 16.20 Uhr von einem Parkplatz in die Karlsruher Straße. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt des Fahrradwegs. Ein darauf fahrender 47-jähriger Radfahrer kollidierte mit dem Auto. Dabei verletzte er sich leicht.