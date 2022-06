Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend bei Pforzheim-West zu schnell von der A8 abgefahren, von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt. Das Auto überschlug sich, der Fahrer wurde verletzt.

Am Donnerstagabend ist es an der A8-Ausfahrt Pforzheim-West zu einem Unfall mit einem Verletzten gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war der Autofahrer auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs und fuhr bei Pforzheim von der Autobahn ab.

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Mann in der scharfen Rechtskurve der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen ein Verkehrsschild, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer, der alleine in dem Auto unterwegs war, wurde bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen musste abgeschleppt werden.