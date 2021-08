Autofahrer übersieht Pedelec-Fahrerin in Pforzheim - schwer verletzt

In Pforzheim ist am Montagmorgen eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin durch einen Unfall mit einem Pkw schwerverletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 63-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Brettener Straße/Redtenbacherstraße die Vorfahrt der Pedelec-Fahrerin missachtet. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Gesamtsachschadens kann derzeit noch nicht näher beziffert werden.