Autoknacker flieht aus Garage am Pforzheimer Marktplatz

Ein Mann hat am Samstagmorgen versucht, in ein Auto in Pforzheims zentraler Tiefgarage einzudringen. Die Polizei war schnell vor Ort, der Täter konnte fliehen.

Nicht schnell genug war ein mutmaßlicher Dieb am Samstagmorgen in der Tiefgarage unter dem Pforzheimer Marktplatz. Wie die Polizei bestätigt, sei sie um 7.56 Uhr alarmiert worden. Der Grund: Ein Mann versuchte, ein in der Garage geparktes Auto aufzubrechen.

Polizei war schnell vor Ort

„Die Beamten waren in wenigen Minuten vor Ort“, sagt ein Sprecher der Polizei. Man habe den mutmaßlichen Täter noch flüchten sehen, ihn aber nicht mehr erwischt. Das Auto musste er jedenfalls zurücklassen.

Unklar ist noch, was der Mann genau vorhatte. Laut Polizeisprecher gehe es in solchen Fällen, zumal in einem Parkhaus, eher um Wertsachen im Auto als um das Auto selbst. Die Eigentümerin des Coupé erklärte gegenüber dieser Redaktion jedoch, dass sich keinerlei Wertgegenstände im Wagen befunden hätten. „Der wollte das Auto klauen“, sagt sie.

Videokameras haben Flüchtigen erfasst

Details etwa über die Schäden am Auto sind nicht bekannt. Auch zur Identität des mutmaßlichen Täters konnte die Polizei keine Angaben machen. Außer eben, dass es sich um einen Mann handle. Die Videokameras der Tiefgarage hätten alles dokumentiert.