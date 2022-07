Wegen Brückenbauarbeiten wird die B10 zwischen Eutingen und Niefern in der Nacht vom 23. zum 24. Juli in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Autobahn-Anschlussstelle Pforzheim-Ost ist davon ebenfalls betroffen.

Beim Großprojekt Enztalquerung der A8 steht die nächste Vollsperrung an. Diesmal wird allerdings nicht die Autobahn, sondern die Bundesstraße 10 für ein Wochenende in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Darauf weist die bundeseigene Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung hin.

Parallel zur Autobahn sollen die Bauteile einer Behelfsbrücke eingehoben werden. Dafür wird die B10 im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost, zwischen Eutingen und Niefern-Öschelbronn, von Samstag, 23. Juli, ab 22 Uhr bis Sonntag, 24. Juli, um 7 Uhr, für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Neben der Vollsperrung der B 10 müssen auch Teile der Anschlussstelle Pforzheim-Ost gesperrt werden. Das sei aus Gründen der Baustellenlogistik und der Arbeits- und Verkehrssicherheit erforderlich, so die Autobahn GmbH in ihrer Pressemitteilung. Die genaue Führung der Umleitung will sie noch bekannt geben.

Behelfsbrücke wird gebaut

Die Autobahn GmbH baut im Zuge des Ausbaus der Enztalquerung der A8 bei Pforzheim neben der bestehenden Unterführung der B10 eine weitere Behelfsbrücke. Diese wird benötigt, um die eigentliche Trasse der A8 sechsstreifig auszubauen.

Aktuell laufen die Bauarbeiten an den beiden Widerlagern der neuen Behelfsbrücke. Die vorgefertigten Brückenbauteile werden dann im Zuge der nächtlichen Vollsperrung eingehoben. Jedes der vier circa 25 Meter langen Bauteile besteht aus einem Stahlträger und einer im Werk aufgebrachten Stahlbetonplatte.

Mängel an der Kreisstraßenbrücke zwischen Eutingen und Niefern

Die letzte Vollsperrung der A8 gab es im April, damals wurden ebenfalls Brücken gebaut. Unter anderem eine Behelfsbrücke unweit der Raststätte Pforzheim. Sorgen bereitet den Planern der Autobahn GmbH die Kreisstraßenbrücke zwischen Eutingen und Niefern. Hier wurden Mängel an den Stahlträgern festgestellt.

Auf Nachfrage dieser Redaktion präzisierte Petra Hentschel, die Sprecherin der Autobahn GmbH, den Fehler: So seien Höhenversätze zwischen den Bauteilen festgestellt worden. Die vormontierten Betonplatten auf den Stahlträgern hätten die falsche Querneigung gehabt. Diese dient bei der fertigen Brücke dazu, das Regenwasser zu den Abläufen am Fahrbahnrand abzuleiten.

Falsche Neigung der Betonplatten

Um das auszugleichen, musste die Betonschicht, die ohnehin noch aufgebracht werden musste, umgeplant werden. „Um die Höhenversätze zwischen den einzelnen Fertigbauteilen auszugleichen, wird die Stahlbetonschicht nun lediglich etwas dicker“, so Hentschel. Technisch seien diese Änderungen unproblematisch, sie müssen jedoch zunächst geplant und geprüft werden.

Der Ausbau der A8 im Enztal hat im Oktober 2021 begonnen. Insgesamt gibt es fünf Bauabschnitte. Planmäßig sollen die Arbeiten bis Dezember 2026 abgeschlossen sein.

Weitere Informationen zur Baustelle gibt es auf der Projektseite der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest.