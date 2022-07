Grund für die nächtliche Vollsperrung ist der Einhub von vorgefertigten Bauteilen des Überbaus einer neuen Behelfsbrücke, wie die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest, mitteilt. Um die Beeinträchtigungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, wird in den Abend- und Nachtstunden gearbeitet.

Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke während der Sperrung der B10 verläuft in Richtung Pforzheim über Niefern-Öschelbronn, Wiernsheim und Wurmberg an die Anschlussstelle Pforzheim-Süd.

Im weiteren Verlauf wird der Verkehr über die Wurmberger Straße und Kanzlerstraße wieder nach Pforzheim auf die B10 geführt. Die Umleitung in Richtung Mühlacker erfolgt ebenfalls über die genannte Route in Gegenrichtung.

Ab- und Auffahrt Richtung Karlsruhe ist nicht befahrbar

Neben der Vollsperrung der B10 müssen laut Mitteilung aus Gründen der Baustellenlogistik sowie der Arbeits- und Verkehrssicherheit auch Teile der Anschlussstelle Pforzheim-Ost gesperrt werden.

Hierzu zählt die Sperrung der Ab- und Auffahrt in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zudem ist die Auffahrt in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Darüber hinaus wird der Verkehr der A8 in beiden Fahrtrichtungen im Bereich der Arbeitsstelle an der Anschlussstelle Pforzheim-Ost einspurig vorbeigeführt.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest baut im Zuge des Ausbaus der A8 bei Pforzheim (Enztalquerung) neben der bestehenden Unterführung der B10 eine weitere Behelfsbrücke. Diese werde benötigt, um die für den sechsstreifigen Ausbau bauzeitlich bedingte Verkehrsführung umsetzen zu können.

Aktuell wird noch an den beiden Widerlagern der neuen Behelfsbrücke gebaut. Die vorgefertigten Bauteile für den Überbau werden dann im Zuge der nächtlichen Vollsperrung auf die dann fertigen Widerlager eingehoben. Jedes der vier circa 25 Meter langen Bauteile besteht aus einem Stahlträger und einer im Werk aufgebrachten Stahlbetonplatte.