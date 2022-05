B294 nach Unfall in Pforzheim gesperrt – 44-Jähriger schwer verletzt

Die B294 ist nach einem Unfall in der Nähe der A8-Anschlussstelle Pforzheim-Nord in beide Richtungen gesperrt. Eine 44 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt.

In der Nähe der A8

Bei einem Unfall in Pforzheim ist am Freitagnachmittag ein 44 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er war laut einer Mitteilung der Polizei gegen 16 Uhr auf der B294 aus Pforzheim kommend in Richtungen Neulingen gefahren. Etwa 400 Meter nach der A8-Anschlussstelle Pforzheim-Nord wendete er offenbar sein Fahrzeug.

Ein auf der B294 stadteinwärts fahrender 50-Jähriger stieß daraufhin mit seinem Fahrzeug gegen den Pkw des 44-Jährigen. Dieser wurde hierbei im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Feuerwehr barg ihn. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wegen der Unfallaufnahme ist die B294 derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 18 Uhr]