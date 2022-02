In Pforzheim stehen in den kommenden Jahren große Investitionen bei den Bädern an. Das meiste Geld fließt jedoch in den Neubau des Emma-Jaeger-Bades. Damit könnte das Geld für die anderen Einrichtungen knapp werden.

Die Schwimmvereine in Pforzheim befürchten, dass der Stadt in den kommenden Jahren das Geld für den Erhalt der Bäder ausgeht. Schon jetzt können nicht genügend Schwimmkurse für Kinder angeboten werden.

Es wird außerdem befürchtet, dass durch den Neubau am Emma-Jaeger-Bad langfristig zu wenig in die anderen Bäder investiert wird. Die Entscheidung des Gemeinderats bereitet auch der Verwaltung Kopfzerbrechen. „Für den Neubau von Huchenfeld und des Emma-Jaeger-Bads werden große Summen mobilisiert“, sagt der Erste Bürgermeister Dirk Büscher (CDU).

Die Verwaltung habe in den vergangenen Jahren regelmäßig darauf hingewiesen, dass die Finanzierung von Investitionen in die weiteren Bäder aktuell und in Zukunft bei diesem Invest nicht sichergestellt ist.

Betrieb der Bäder soll sichergestellt werden

„Mit dem Beschluss 2020 hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, den Betrieb aller weiteren Bäder sicher zu stellen“, so Büscher weiter.

Hierfür hat der Gemeinderat dem Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) 250.000 Euro pro Jahr (je 50.000 Euro für das Bad in der Konrad-Adenauer-Schule, das Bad in der Fritz-Erler-Schule, das Stadtteilbad Eutingen, das Nagoldfreibad und das Wartbergfreibad) zur Verfügung gestellt.

Zudem hat der Gemeinderat mit der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2022/23 dem Eigenbetrieb für das Nagoldfreibad und das Wartbergfreibad jeweils 250.000 Euro pro Jahr für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Der Eigenbetrieb nutzt diese Mittel, um den Betrieb der Bäder zu gewährleisten.

„Die Verwaltung hat aber darüber hinaus schon mehrfach darauf hingewiesen, dass diese Mittel für eine Generalsanierung nicht ausreichen“, so Büscher. Sie reichen auch nicht für eine grundlegende Erneuerung größerer technischer Anlagen aus. Sollte hier ein Ausfall kommen, müsste der Gemeinderat zusätzlich Mittel bewilligen.

Es werden derzeit Investitionen für den Neubau des Emma-Jaeger-Bades und den Neubau des Stadtteilbades Huchenfeld in Höhe von rund 47 Millionen Euro vorbereitet. Lutz Schwaigert, Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe

Lutz Schwaigert, Bäderprojektleiter des städtischen Eigenbetriebs, weiß, wie hoch derzeit die Investitionen in die anderen Bäder sind. „Es werden derzeit Investitionen für den Neubau des Emma-Jaeger-Bades und den Neubau des Stadtteilbades Huchenfeld in Höhe von rund 47 Millionen Euro vorbereitet.“

Damit soll dringend notwendige Wasserfläche in Pforzheim sehr schnell realisiert werden können. In den anderen Bädern finden parallel Unterhaltungsmaßnahmen statt, die aber keine Investitionen (also Erneuerung oder Verbesserung der Anlage in erheblichem Umfang) darstellen. Aktuell werde am Rückbau für das Emma-Jaeger-Bad gearbeitet, sagt Lutz Schwaigert. Insgesamt sind hierfür rund 4,6 Millionen Euro eingeplant.

Doch die Angst der Vereine ist groß, dass es bald schwer werden könnte, ganzjährigen Übungsbetrieb für Schwimmkurse anzubieten. Auch hier habe die Stadt jedoch ihre Hausaufgaben gemacht, betont Büscher: „Der Gemeinderat hat nach den Bäderschließungen im Jahr 2018 den EPVB beauftragt, den Schwimmbedarf zur priorisieren. Dies wurde zusammen mit dem Amt für Bildung und Sport umgesetzt.“

Priorisierungsliste für Badebetrieb

Priorität eins habe das Schulschwimmen, und das entsprechend abgestimmt auf die Grundschulen und weiterführenden Schulen. Priorität zwei das Vereinsschwimmen mit den Schwimmkursangeboten und Priorität drei der öffentliche Badebetrieb. Dies wird im Stadtteilbad Eutingen, dem Bad, in dem öffentliches Baden möglich ist, auch so umgesetzt.

Es liege in der Natur der Sache, dass bei fehlenden Wasserflächen nicht alle Bedarfe zufriedengestellt werden könnten, so Büscher. „Wir haben aber inzwischen mit den Schulen und Vereinen einen Modus gefunden, der funktioniert“, sagt der Erste Bürgermeister.

Die grundsätzliche Möglichkeit, ganzjährig Schwimmunterricht für Schulen und Vereine anzubieten, werde im Fritz-Erler-Bad, im Konrad-Adenauer-Bad und im Stadtteilbad Eutingen abgebildet. Er fügt hinzu: Der Eigenbetrieb konnte in nicht genutzten Zeiten sogar Nachfragen von Institutionen wie Feuerwehr oder Polizei für den Dienstsport und zur Ausbildung von Feuerwehrleuten ermöglichen.