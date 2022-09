Fast ideale Bedingungen für die Vollsperrung der Bahnverbindungen über Söllingen: Viele erfreuen sich noch an der letzten Ferienwoche dieses Sommers, das 9-Euro-Ticket hat ausgedient und die Autos fahren noch. Entsprechend übersichtlich ist die Zahl der Menschen, die auf den Schienenersatzverkehr von der Südwestdeutschen Eisenbahngesellschaft (SWEG) und Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) umsteigen müssen.

Geradezu ein Erlebnis beschert dies in Karlsruhe am Mittwochmorgen einer Frauengruppe aus Friedrichstal-Spöck. „Wir fahren über die Autobahn“, stellt Ingrid Schakau wenige Minuten nach der Abfahrt fest. Sie klingt erfreut. Es ist eine Abwechslung. Schließlich ist die 78-Jährige mit ihren fünf noch etwas älteren Begleiterinnen nicht zum ersten Mal per Zug zu einem einwöchigen Aufenthalt in Richtung Bad Teinach unterwegs.

Wir brauchen ein bisschen länger, aber zum Glück dauert es nur eine Woche. Katrin Hillenbrand, Pendlerin

Geplant hat die Tour Erika Harenberg. Die 80-Jährige weiß inzwischen alles über die Möglichkeiten, nach Pforzheim zu kommen. Sie kann von Karlsruhe mit dem IRE über Bruchsal nach Vaihingen/Enz und dann weiter über Mühlacker fahren. Die S5 mit drei Mal umsteigen zwischen Söllingen und Remchingen ist eine Option, hat sie bei der KVV-Information weiter erfahren.

Mancher ist den Schienenersatzverkehr schon gewohnt

Für die betagten Damen mit ihren Rollkoffern waren das eher schlechte Aussichten. Harenberg hat sich deshalb für den Schnellbus entschieden, den die SWEG auf ihrer SBS-Strecke insbesondere für Pendler einsetzt. Den Ausschlag dafür habe ein zweites Beratungsgespräch ergeben, dieses Mal am Karlsruher Hauptbahnhof.

Die Stimmung ist entspannt im Schienenersatzbus von der Pforzheimer Eberhardt-Gruppe im Auftrag der SWEG. Pendlerinnen wie Katrin Hillenbrand wissen an diesem dritten Arbeitstag der Vollsperrung, dass die Busse morgens und am Abend für die Rückfahrt „pünktlich abfahren und pünktlich ankommen“.

Schienenersatzverkehr ist die 36-Jährige gewohnt. Seit sieben Jahren fährt sie mit Zug oder Stadtbahn zur Arbeit bei der Diakonie in Pforzheim an. „Wir brauchen ein bisschen länger, aber zum Glück dauert es nur eine Woche“, sagt sie und wirkt gelassen trotz doppelter Fahrzeit. Das Angebot sei deutlich besser als früher, erinnert sie sich an dichtes Stehen in übervollen Bussen.

Es wäre schön, wenn es Hinweise für die Haltestelle des Schienenersatzverkehrs gäbe. Frank Oliva, Wanderer aus Oberwolfach

Geradezu Platz zum Liegen haben die wenigen Leute, die mit der S5 von Wilferdingen-Singen in den Pforzheimer Hauptbahnhof einfahren. Die meisten davon stammen aus Remchingen oder einem der anderen Orte an der Strecke von dort nach Pforzheim. Einer hält den Daumen hoch. „Alles paletti“, lautet die Botschaft. Erfahrung mit dem Schienenersatzverkehr zwischen Durlach und dem Remchinger Bahnhof hat so gut wie niemand unter den Passagieren.

Informationsfluss bereitet in Pforzheim Probleme

Für eine kleine Reisegruppe mit großen Koffern, die von Pforzheim aus in die Gegenrichtung will, geht der Tag weniger entspannt zu Ende. Sie weiß zwar, dass sie nicht auf direktem Wege nach Karlsruhe kommt. Ob sie dort aber ihren Anschluss in die weite Welt erreicht, kann ihnen der freundliche AVG-Lokführer nicht sagen, den sie hilfesuchend angesprochen haben.

Damit zu rechnen ist nicht. Der Stadtbahnverkehr verläuft zwar wie der Schienenersatzverkehr weitgehend problemlos, aber natürlich nicht nach dem Plan, den die Touristen aus dem Ausland in Händen halten.

Im Grunde tun die, was sie können. Ina Bartel, Musiklehrerin ohne Auto

Dass die Sache mit dem Informationsfluss nicht so ganz einfach ist, liegt auch am System. Jeder der eingesetzten Kräfte kennt nur den Teil der Strecke, den er selbst bedient. Ansprechpartner oder gar Leitsysteme gibt es so gut wie keine, muss auch Frank Oliva feststellen.

Der Mann aus Wolfach ist mit der Schwarzwaldbahn nach Karlsruhe gefahren. „Es wäre schön, wenn es Hinweiskleber für die Haltestelle des Schienenersatzverkehrs auf dem Boden gäbe“, sagt er, als er endlich im Schnellbus nach Pforzheim sitzt und danach in Pforzheim fast nahtlos einen Anschluss zum Kupferhammer findet, wo seine Tour zurück beginnt. Er wandert über den Mittelweg.

Bis Montag ist Geduld angesagt

Für das Gros der morgendlichen Schnellbusfahrer ist es eine neue Erkenntnis, dass nicht jeder weiß, wo in Karlsruhe die Überlandbusse halten. Die meisten kennen sich gut aus. Viele sind wie Mutter und Tochter Bartel erfahrene Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs. „Wir fahren nur auf den Pforzheimer Friedhof“, lässt Agnes Bartel, die Seniorin, wissen. Mit dem Schienenersatzverkehr habe sie noch nie Probleme gehabt.

Man muss immer Plan B und Plan C haben, wenn man heute unterwegs ist. Erika Harenberg, organisiert Seniorenreise

„Im Grunde tun die, was sie können“, ergänzt Ina Bartel. Die Karlsruherin unterrichtet an der Pforzheimer Jugendmusikschule. Ein Auto hat sie nicht.

„Man muss immer Plan B und Plan C haben, wenn man heute unterwegs ist“, kommentiert Erika Harenberg das Unterfangen, mit Stadtbahn, Zug und Bus nach Bad Teinach und zurück zu kommen. Es ist gut möglich, dass sie schon bei der Rückfahrt darauf zurückgreifen muss. Die Baustelle in Söllingen wird erst am Montag um 4 Uhr wieder frei gegeben und nicht wie geplant Freitagnacht.