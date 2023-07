Das Oechsle Fest geht in die 36. Runde: 81 Musikerinnen und Musiker haben sich angekündigt. Sie bespielen 17 Tage lang die Bühne vor dem Neuen Rathaus in Pforzheim.

Schon lange wird auf dem Oechsle Fest nicht nur Wein getrunken und geschunkelt – in den vergangenen Jahren wurde das Musikprogramm stetig weiterentwickelt. In diesem Jahr stehen ab Freitag, 18. August, 22 Bands mit 81 Künstlern auf der Bühne.

Bisher mussten alle Künstler, die beim Oechsle Fest auftreten, eine eigene Anlage mitbringen und sie selbst aufstellen. Darunter litt auch die Tonqualität. Das Management der Stadtentwicklung hat sich nun entschieden, in eine professionelle Musikanlage zu investieren. Bis in den letzten Winkel des Platzes soll die Musik auf der Bühne vor dem Neuen Rathaus in diesem Jahr zu hören sein.

17 Tage lang gibt es täglich Musikprogramm auf dem Pforzheimer Oechsle Fest

Jeden Tag wird es Livemusik geben – und das 17 Tage lang. Vor allem soll aber auch das Tanzbein geschwungen werden. Deshalb freuen sich die Verantwortlichen, dass etliche Tanzbands gewonnen werden konnten.

Annette de Gaetano vom städtischen Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing verrät lachend: „Bei mir rufen Bands an, weil sie unbedingt auf dem Oechsle Fest auftreten wollen.“ WSP-Direktor Oliver Reitz hofft, dass bei diesem Programm nichts mehr schiefgehen kann. „Jetzt muss nur noch das Wetter mitmachen.“

Eröffnung am 18. August mit der Partyband Blaumeisen

Zur Eröffnung am 18. August kehrt um 19.30 Uhr die Partyband Blaumeisen nach elf Jahren zurück auf die Oechsle-Fest-Bühne. Der Samstag, 19. August, gehört ab 17.30 Uhr der Tom Robin Band mit Partymusik aus fünf Jahrzehnten, es folgt am Sonntag das Duo Karibik (12 Uhr) mit Polka, Walzer und Cha-Cha-Cha sowie die Band Cherrylane (17.30 Uhr).

Der Reigen geht unter der Woche weiter mit Sammy und Susanne am Montag, der Tanz- und Partyband Amadeus am Dienstag, MC Music mit Rock und Oldies ab den 70er Jahren am Mittwoch und Gemsriewenasen am Donnerstag – alle treten jeweils ab 17.30 Uhr auf.

Ballermann-Sänger Peter Wackel kommt zum Oechsle Fest

Dann folgt das Superwochenende: Am Freitag, 25. August, bereiten Die Steinsberger ab 17.30 Uhr den Weg für den Höhepunkt des Abends. Um 20.30 Uhr tritt Peter Wackel („Scheiß drauf!“) auf die Pforzheimer Bühne, der sonst am Ballermann auf Mallorca performt.

Tags darauf, am Samstag, 26. August, gibt es dann ab 17.30 Uhr den legendären Dirndl-Abend mit Musik der Romanticas. Der Sonntag beginnt volkstümlich um 12 Uhr mit Zwoa Spitzbuam und ab 17.30 Uhr geht es weiter mit den Schwarzwaldbuam. Am Montag folgt dann der Auftritt von Michael und Thomas, die Tanz- und Partyband Colorados ist am Dienstag an der Reihe und am Mittwoch Joachim Ladwig (alle jeweils um 17.30 Uhr).

Mit der zwölfköpfigen Bigband Top Team geht es ab Donnerstag, 31. August, in den Endspurt des Oechsle Fests. Sie lädt ein zum mitswingen, tanzen und feiern. Bei der beliebten Hüttengaudi am Freitag ab 18 Uhr können die Besucherinnen und Besucher in Tracht mit der bekannten Oktoberfestband Blechblos’n feiern.

Erste Oechsle-Fest-Königin wird gekürt

Kontrastprogramm mit karibischen Klängen, Surf-Rock-Reggae, verspricht der Auftritt von Curbside am Samstag ab 17.30 Uhr. Blues, Rock und Pop gibt es von Mr. Ellis. Zudem wird die erste Oechsle-Fest-Königin gekürt.

Der Ausklang zum 36. Oechsle Fest am Sonntag beginnt um 12 Uhr mit dem Duo Schlagerbengel, ab 17 Uhr übernimmt die Tanzband Smokingz Trio. Infos zum Programm gibt es online beim WSP.