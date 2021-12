Beifahrerin wird bei Unfall in Pforzheim verletzt

Ein 30-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in Pforzheim beim Wenden das Auto einer heranfahrenden 25-Jährigen übersehen. Beim Zusammenstoß wurde ihre 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 15.10 Uhr auf der rechten Spur der Kreuzstraße in Richtung Pforzheimer Stadtmitte. Als er auf der Straße wenden wollte, übersah er die auf der linken Spur in die gleiche Richtung fahrende 25-jährige Autofahrerin.

Beim Zusammenstoß wurde die 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.